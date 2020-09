STADIO, Borja ancora viola: una questione di cuore

Ampio spazio alle parole di Borja Valero ieri in sala stampa nel giorno della sua nuova presentazione da giocatore della Fiorentina sulle colonne odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio. Come riporta il quotidiano, otto anni dopo la prima volta lo spagnolo ha detto sì ancora una volta alla società che nel 2012 lo ha lanciato per la prima volta in Serie A e che gli ha permesso di affermarsi come uno dei centrocampisti più talentuosi del massimo campionato. Adesso gli obiettivi di Borja sono gli stessi di qualche anno fa a Firenze: coronare la stagione con la qualificazione europea, che fino a qualche anno fa era di casa nel corso dell'era Della Valle, e dare il suo contributo alla squadra nei momenti di difficoltà. Valero infatti si è messo a disposizione per poter dare una mano sotto l'aspetto tattico trasformandosi in un jolly per Beppe Iachini, che è pronto a schierarlo in più ruoli.