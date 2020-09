REPUBBLICA, La sfida di Iachini: adesso tocca a lui

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) si parla molto questa mattina sul ruolo di Beppe Iachini per la Fiorentina che sta nascendo e del compito che avrà l'allenatore di alzare l'asticella dopo il 10° posto della passata stagione. Coi nuovi arrivi dal mercato di gennaio e quelli presentati in settimana, da Bonaventura a Borja Valero, è tutto o quasi nelle mani di Iachini. Il tecnico che un mese e mezzo fa, un po’ a sorpresa, è stato confermato alla guida dei viola al termine di una seconda parte di stagione sicuramente caratterizzata da maggiore continuità e più solidità specie in difesa. Decima posizione in classifica ma alcuni punti oscuri che adesso Iachini dovrà provare a rendere limpidi per spazzare via qualsiasi dubbio sulla scelta che ha visto Rocco Commisso in prima linea. Il presidente ha avuto un peso determinante dopo alcune voci che avrebbero voluto un cambio sulla panchina della Fiorentina. Molti i nomi circolati: da Di Francesco a Spalletti passando per la scommessa De Rossi. Per Iachini si tratta di una stagione fondamentale, scrive il quotidiano. Una stagione da vivere da protagonista per scrollarsi di dosso, definitivamente, quella scomoda etichetta di traghettatore o comunque di tecnico che subentra in corsa e che deve portare in salvo una nave trovata in acque agitate: l'allenatore si gioca il futuro nella Fiorentina ma anche la possibilità di fare un passo in avanti nella propria carriera.