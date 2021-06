REPUBBLICA, Burdisso decisivo per Gonzalez: il ruolo

La Repubblica stamani riporta qualche caratteristica del neo acquisto viola, Nico Gonzalez. L'argentino è un esterno d'attacco funzionale al 4-2-3-1 o al 4-3-3 coi quali dovrebbe giocare la squadra in attesa che si definisca l'arrivo di Vincenzo Italiano. Il ragazzo si sta ritagliando il suo spazio in una nazionale, l'Albiceleste, che in attacco certo non ha problemi, e proprio dal Sudamerica assicurano che sul suo passaggio alla Fiorentina sia stato fondalmentale il lavoro di Nicolas Burdisso.