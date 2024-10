REP. FI, Palladino attende il nuovo Colpani e si gode Gosens

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine de la Repubblica - edizione fiorentina spazio a Lecce-Fiorentina e alle possibili scelte di Raffaele Palladino. Si ripartirà inevitabilmente dalla coppia d'oro Gudmundsson-Moise Kean, da tante certezze ma anche da un Andrea Colpani che stenta ancora a decollare. Arrivato con tutte le aspettative che si è portato dietro dalla scorsa stagione, eppure ancora non pienamente nell’esclusivo club dei leader della squadra. Gli manca il gol, ha detto il tecnico, e anche un pizzico di fiducia in più per tornare a essere un giocatore decisivo negli ultimi metri, scrive Repubblica.

Che poi elogia la duttilità del sistema di Palladino e dei suoi interpreti. Un esempio? Robin Gosens. Nella difesa a quattro è lui il più sacrificato: per gamba, apporto offensivo e capacità anche di andare a segno. È chiaro che il tedesco si trovi meglio come laterale di un centrocampo che gli spalanchi più volte anche la metà campo che non sia la sua. Uno dei compiti di Palladino dovrà essere quello di permettergli con maggiore frequenza di assistere gli interpreti d’attacco e avvicinarlo così all’area di rigore avversaria. Il 4-4-2 lo permetterebbe, con Biraghi largo in difesa e Gosens più avanti. Oppure, da non escludere, anche il ritorno della difesa a tre in alcune gare.