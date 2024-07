REP. FI, Kouame ci riprova, vuole segnare di più

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Una stagione opaca, condizionata dalla Coppa d'Africa e dalla malaria, con due sole reti in viola. E un'estate che sembrava quella dell'addio da Firenze: invece Christian Kouame è tutt'ora membro del gruppo di Palladino, che lo ha riportato al centro dell'attacco, centravanti, l'unico vice- Kean. E lo stesso Kouame ha parlato così a Repubblica Firenze del suo nuovo ruolo: "Per l’allenatore devo giocare lì, mi vede punta, io sono a disposizione. Stiamo lavorando per mettere le cose a posto prima dell’inizio della stagione Cosa mi ha sorpreso di Palladino? L’approccio. Ha chiamato uno per uno tutti i giocatori spiegandoci idee ed aspettative".

L'impatto col nuovo mister è insomma buono, adesso servono altre risposte in attesa del mercato: "So di dover fare molto meglio davanti alla porta per aiutare la squadra. Nelle difficoltà servono i gol degli attaccanti, lo sappiamo, tutti i compagni ne traggono beneficio. Anche brutti, basta che la palla entri, questo è il mio obiettivo".