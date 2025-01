REP.FI., Grazie a Folorunsho la Viola ha ritrovato equlibrio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Secondo l'edizione fiorentina di Repubblica è grazie all'inserimento di Michael Folorunsho nel proprio scacchiere che la Fiorentina di Raffaele Palladino ha ritrovato quell'equilibrio che pareva perduto, Folorunsho per Palladino ha significato molto. Non solo un rinnovato entusiasmo, che fa sempre bene al gruppo, ma anche la possibilità di riprendere in mano quei concetti che con l’assenza di Bove il tecnico aveva dovuto rivedere.

La soluzione con Sottil alto a sinistra ha assicurato propulsione offensiva ma non certo copertura in transizione negativa. E l’arrivo di Folorunsho ha permesso al tecnico di riproporre i concetti che avevano portato la sua squadra alla serie di vittorie consecutive e, più in generale, a un assetto più compatto.