REP. FI., Casting viola davanti: cercasi un vice Cabral

La Repubblica Firenze sottolinea come in casa Fiorentina sia in corso un casting per trovare una spalla a Cabral in vista della prossima stagione. Gli obiettivi sono un esterno offensivo e un attaccante che possano alternarsi ai titolari per formare le “ coppie” in ogni ruolo. Piatek avrebbe dato la sua disponibilità a rimanere in viola, col club che potrebbe puntare anche al rinnovo del prestito. Ma si cerca anche un profilo, come attaccante, che sia di esperienza. I nomi di Cavani e Suarez sono autentiche suggestioni, specie se considerati gli elevati ingaggi che percepiscono. Pinamonti piace, è vero. E il suo gradimento c’è. Ma la Fiorentina ha già il suo attaccante di riferimento ed è Cabral. Per questo si punta a un profilo più simile a Djuric o a Joao Pedro per completare il reparto offensivo. Sopra Cabral, il brasiliano è arrivato alla Fiorentina a gennaio: sarà lui il punto fermo dell’attacco nella nuova squadra di Italiano.