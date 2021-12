NAZIONE, Viola tornano su Scamacca. Nzola solo...

La Fiorentina vuole consegnare a Vincenzo Italiano una punta il prima possibile. Secondo quanto riporta La Nazione, il ritorno di Aleksandr Kokorin in Russia sembra la strada più percorribile, così, dopo la brusca frenata per Borja Mayoral, anche l'ipotesi Caicedo, che convince, non viene considerata come primaria. I viola hanno riallacciato i rapporti con lo Spezia per Nzola, operazione possibile solo in prestito con diritto di riscatto obbligatorio. Il club di Commisso può anche presentarsi al tavolo del Sassuolo per valutare il futuro di Gianluca Scamacca in vista di un addio di Dusan Vlahovic. I neroverdi lo valutano 40 milioni di euro e i viola sono in vantaggio su Inter e Juventus.