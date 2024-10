NAZIONE, Serviva la Fiorentina 1. Primo tempo horror

FirenzeViola.it

Attraverso le sue colonne odierne, La Nazione si esprime così sul successo della Fiorentina contro i New Saints: "Ci vuole la Fiorentina 1, quella, insomma, non sperimentale, per accendere con una vittoria l’avventura nella nuova Conference. Buono il risultato, prezioso per l’autostima, ma il fatto che per battere il piccolo, microscopico, New Saints ci sia stato bisogno dello sbarco in squadra dei tre big, Dodo, Gud e Kean – insomma la Fiorentina 1, – la dice lunga su quanto la formazione bis a cui Palladino aveva dato fiducia e chiesto spessore e qualità di gioco, non abbia risposto all’appello. Traduzione: primo tempo horror e ripresa all’altezza, ma solo dopo i cambi.

[...] La Fiorentina cerca di far valere la maggiore qualità e pressa i gallesi. Ma i tentativi di finalizzazione sono sempre imprecisi (vedi le incursioni di Ikonè). [...] A sbloccare il match ci pensa Adli, il raddoppio di Kean arriva dopo appena quattro minuti e di fatto chiude la partita. La partita si chiude con una bella conclusione di Richardson. Ma è già l’ora di pensare al Milan".