NAZIONE, Sconfitta da mal di stomaco per Italiano

"Questa è la sconfitta che mi fa più male, mi fa venire mal di stomaco e rabbia- Così Vincenzo Italiano dopo il ko della Fiorentina con l'Empoli. Proprio su questa dichiarazione si concentra la Nazione, che in un articolo uscito oggi sul quotidiano commenta le parole nel post-partita del tecnico viola. Tanta rabbia e delusione per un 2-1 subito in rimonta che Italiano imputa a responsabilità collettive della squadra, ma anche la necessità di voltare pagina che richiede il campionato, visto che martedì si torna in campo contro la Sampdoria. "Dobbiamo essere più maturi e amministrare meglio il pallone. Ripartiremo, come abbiamo fatto altre volte- ha concluso l'ex Spezia, che oggi sarà già a lavoro per preparare la partita con la Samp.