NAZIONE, Commisso esalta Italiano ma frena sugli obiettivi

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

«Non ho mai pensato, neanche per un momento, di cedere la società». Parole di Rocco Commisso, su cui La Nazione, nella sua edizione odierna, ritorna. L'intervista rilasciata ieri a Radio 24 dal numero uno della Fiorentina trova ampio spazio sul quotidiano fiorentino. Il presidente viola batte come spesso accade sul tema dei conti in regola e della salute finanziaria del suo club, poi ringrazia Italiano per il suo lavoro ed aggiunge: "Il mio più grande pregio è che non critico mai l’allenatore e i giocatori, questo voglio mantenerlo per sempre.

Se voglio fare qualche critica non la faccio pubblicamente". Ma non chiedetegli quali siano gli obiettivi, perché da quella parte non si sfonda: «Vogliamo migliorarci, ma gli obiettivi sono sempre gli stessi e se si sono alzati li tengo per me. Qui al Viola Park".