NAZIONE, Carboni pista viva. Amrabat-Kayode: il punto

Una volta sistemati gli acquisti di Yacine Adli e Matias Moreno, la Fiorentina continua a lavorare sul mercato per gli ultimi colpi da mettere a segno in queste ore di chiusura delle trattative. Come riporta La Nazione, la candidatura di Robin Gosens è durata lo spazio di una notte, con i viola che hanno fatto sapere velocemente di non essere interessati. Aumenta così l’attesa per capire chi sarà l’esterno mancino. Manca all’appello questo, appunto, oltre (ma questa non è una certezza) a un altro difensore e in questo senso resta sempre viva anche l’ipotesi legata ad Andrea Carboni del Monza. Difficile invece che i dirigenti viola, anche per una questione di liste, diano l’assalto a un vice Kean.

Quanto alle cessioni, il quotidiano ribadisce come nella serata di ieri si sia accesa la pista Fenerbahce per Sofyan Amrabat: prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. Le parti sembrano vicine e il calciatore avrebbe già dato l’ok al trasferimento. Per Michael Kayode invece, dall’Inghilterra giurano che il Brentford sia disposto a migliorare l’offerta presentata nei giorni scorsi: prestito con obbligo di riscatto condizionato a 22 milioni. Restano poi in cerca di sistemazione Oliver Christensen e Josip Brekalo, per il quale l'Empoli continua a sperare di strappare un prestito a condizioni vantaggiose.