NAZIONE, Adli il nuovo regista viola contro il suo passato

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Yacine Adli, ex Milan, sembra finalmente il regista che mancava alla Fiorentina, grazie alla sua capacità di alzare la testa e giocare in verticale. Non è solo per il gol di giovedì, ma per la sua visione di gioco e freddezza nelle scelte, qualità che derivano anche dalle sue passioni per musica e scacchi. Ribattezzato "Mozart" al Milan, il centrocampista franco-algerino si distingue per intelligenza tattica e rapidità decisionale.

Ora, come riporta La Nazione, potrebbe partire titolare contro il "suo" Milan, non cerca rivincite, ma di confermare ciò che Maldini e Massara avevano intuito. Come per De Ketelaere, il futuro per Adli potrebbe essere radioso sotto il cielo viola.