LA NAZIONE, Italiano no stress. Perché cambiare ora?

La Nazione prende a presto alcune riflessioni di Vincenzo Italiano per sottolineare come fare calcoli e tabelle, oggi, non serva. Il tecnico dalla sua ha una formidabile ambizione e anche precedenti incoraggianti negli spareggi che lo collocano sul podio in Italia (è fra l’altro l’unico ad aver vinto i playoff in tre categorie diverse). Non è certo la tensione che lo preoccupa e neanche i rischi a cui la Fiorentina si sottopone attraverso il suo gioco propositivo, perché è stato così fin dal primo giorno a Moena. E allora perché cambiare proprio ora? Contro la Samp vedremo la stessa inclinazione mentale di una squadra dotata di coraggio e identità.