IL TIRRENO, È Milenkovic la chiave per Pinamonti

L’edizione odierna de Il Tirreno si focalizza sul futuro di Andrea Pinamonti, obiettivo della Fiorentina in attacco. Secondo il quotidiano, resta più che possibile l’inserimento di Nikola Milenkovic nella trattativa: l’Inter è molto interessata al serbo, cosa che potrebbe far abbassare le richiesta per il classe ’99.Inoltre, continua il quotidiano, l'interesse del Monza per Joao Pedro spiana la strada al club viola.