Gud "ammazzagrandi": all'appello dell'islandese mancano Inter e Atalanta

L’edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio scrive che l’efficacia di Albert Gudmundsson con le squadre d’alta classifica è impressionante. Da quando è arrivato in Italia il giocatore ha segnato a quasi tutte le grandi del nostro calcio. La sua vittima preferita è la Juventus, a cui ha inferto la sua prima marcatura in Serie A (6/05/2022) e altre due reti (15/12/2023 e 16/03/2025).

Al secondo posto c’è la Lazio, trafitta due volte nella stessa partita (8/09/2023). Un gol ciascuno per la Roma (28/09/2023) e la stessa Fiorentina (15/04/2024), così come per il Milan (6/10/2024) e il Napoli (9/03/2025). All’appello mancano le due nerazzurre: Inter e Atalanta.