GAZZETTA, Vlahovic super, vale 100 milioni

All'indomani dell'ennesima super prestazione, la Gazzetta dello Sport pone l'attenzione sui numeri di Dusan Vlahovic, autore di una doppietta nel 4-0 della Fiorentina sulla Salernitana. Trentadue reti nell'anno solare (quest'anno meglio solo Lewandowski, in Italia ha fatto di più solo Cristiano Ronaldo con 33), 15 in campionato (capocannoniere di Serie A) ed una striscia di cinque partite consecutive in gol, Vlahovic viaggia a medie paurose e potrebbe eguagliare i primati stabiliti da Higuain nel 2015-16 con il Napoli e da Immobile nel 2019-20 con la Lazio, tutti e due a quota 36 reti finale. Da esaltare anche come il classe 2000 non abbia risentito finora minimamente delle polemiche legate al suo mancato rinnovo, anzi sia riuscito a trasformare le tensioni in elettricità positiva.Con la curva Fiesole il rapporto è rimasto gelido. Ieri sera il fuoriclasse serbo non è andato a festeggiare con i compagni sotto la curva. I tifosi gli hanno chiesto di evitare questo gesto. E lui, anche se a malincuore, ha aspettato i compagni all’ingresso del tunnel che porta agli spogliatoio.

Il mercato è alle porte e la volontà della Fiorentina sembra quello di tenere il fenomeno serbo fino a giugno per tentare l'assalto all'Europa. Davanti a un’offerta indecente la società viola potrebbe accettare di aprire una trattativa. Ma, dopo le ultime prodezze, oggi Vlahovic è un bomber da cento milioni. Non un euro in meno. Le possibili pretendenti? SI parla molto dell'interesse di una Juventus che non sembra però poter mettere una cifra del genere sul piatto, e così Commisso preferirebbe indirizzare il suo campione verso l'estero (Arsenal che sembra far sul serio per lui).In questo momento il serbo è un Duemila che ha grandi corteggiatori. Dusan ha la stessa età di Haaland (che è più giovane di sette mesi), minore esperienza internazionale, ma gode di una considerazione solo leggermente inferiore.