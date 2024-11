GAZZETTA, Velocità e fantasia. Colpani e Sottil per ripartire

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Velocità, profondità e fantasia. Sono queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le caratteristiche da cui riparte la Fiorentina dopo il ko di Nicosia, per aggredire il Verona e proseguire con una classifica che fa sognare. L’altro obiettivo è mettersi alle spalle la sconfitta di Conference League a Cipro con l’Apoel, senza che quel risultato negativo influisca a livello mentale. E per la Rosea, oggi i viola poggiano su Andrea Colpani e Riccardo Sottil. Il primo dà profondità, fantasia e diverse soluzioni al tiro. È uno dei punti fermi del tecnico, non ha mai saltato fino ad ora una gara di Serie A (10 volte su 11 da titolare) e ha realizzato una doppietta con il Lecce. Il secondo, a sinistra, con la sua velocità è diventato una freccia preziosa. È in crescita costante e riesce ad assicurare superiorità numerica, è bravo a saltare l’avversario e i suoi dribbling possono essere una grande risorsa.

Palladino ha in mente più soluzioni e vuole un dialogo sempre maggiore fra gli esterni che devono lavorare in sintonia. Da una parte Dodo-Colpani, dall’altra Gosens-Sottil, come nelle ultime uscite. Stessa cosa vale per Edoardo Bove quando è stato avanzato. La Fiorentina va a caccia dell’ottavo risultato utile consecutivo oltre che alla sesta vittoria in sequenza in Serie A. In città c’è il sogno di arrivare alla sosta nelle zone altissime della classifica e la risposta dei tifosi è molto chiara: lo stadio (a capienza ridotta per i lavori) sta andando verso il sold out e potrebbe essere battuto il record stagionale raggiunto con il Milan, con 21.923 spettatori.