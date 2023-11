GAZZETTA, È il momento di puntare sul Vikingo Beltran

FirenzeViola.it

I giorni che seguono una sconfitta sono quelli in cui si fanno le analisi, scrive La Gazzetta dello Sport, e se la Fiorentina continua ad avere problemi nella retroguardia - l’errore di Milenkovic è stato la ciliegina, ma la Lazio aveva già avuto delle occasioni nitide - Italiano potrà almeno consolarsi pensando che i Viola hanno fatto comunque una buona gara nonostante Nico non si sia mai acceso, che Parisi funziona anche a destra e, soprattutto, che sembra aver (ri)trovato Lucas Beltran.

Se la Fiorentina aveva finora contato (quasi) sui soli gol di Nico e Bonaventura, l’ex River Plate si è sbloccato contro il Cucaricki e solo uno sfortunato tocco di braccio e il palo gli hanno negato la prima gioia anche in serie A. La sensazione, come scrive la rosea, è “che la Fiorentina al momento non possa fare a meno dell’argentino, che sa tener palla, dialogare con i compagni e segnare in vari modi, quando si presenta l’occasione”, ricevendo i complimenti anche di un attaccante di razza come Fabrizio Ravanelli. Finora Italiano si è tanto affidato a Nzola ma sembra arrivato il momento di puntare sul Vikingo.