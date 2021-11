GAZZETTA, Castrovilli cresce: cosa si aspetta Italiano

Secondo La Gazzetta dello Sport, Gaetano Castrovilli non sembra quello originale e certificato, il numero 10 capace di saltare l’uomo, cambiare velocità col pallone tra i piedi e segnare qualche gol. Ma dopo la sequela di problematiche fisiche che ne hanno minato le prestazioni, sta recuperando la condizione di partita in partita. Ora deve passare allo step successivo: lasciare il semplice a chi non ha le sue qualità ed impreziosire la gara con giocate che determinano. Questo si aspetta Italiano alla ripresa del campionato.