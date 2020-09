CORRIERE FIORENTINO, Vlahovic potrebbe rimanere

Come scrive Il Corriere Fiorentino di oggi, da possibile partente a confermato: questa è la storia recente di Dusan Vlahovic nella Fiorentina. Al netto di mancate occasioni e di centravanti più esperti cui è difficile arrivare per diversi motivi - tra cui la concorrenza - come Krzysztof Piatek e Mario Mandzukic, così come per i sogni quasi proibiti Gonzalo Higuain e Andrea Belotti, ecco che il serbo potrebbe venir confermato in rosa a fianco di Patrick Cutrone, per un dualismo che potrebbe dunque riproporsi. Rifiutate le offerte, ora il ds Pradè aspetta il momento ideale per mettere nero su bianco il rinnovo.