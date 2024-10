CORR. FIO, L'analisi: "Bicchiere pieno e buone notizie"

FirenzeViola.it

Nel suo pezzo di commento sulle colonne del Corriere Fiorentino, il giornalista Ernesto Poesio ha analizzato così la tennistica vittoria dei viola sul campo del Lecce: "Le vittorie facili non esistono e quando lo sembrano è ancora maggiore il merito di chi è riuscito a far sì che tutto apparisse quasi scontato. Ne è un esempio la Fiorentina che a fine agosto faticò e non poco contro l'improbabile Puskas Akademia e ieri ha rifilato sei gol in trasferta a un Lecce che, seppur in evidente stato di sbandamento, così in difficoltà era stato solo contro l'Atalanta. Se serviva una riprova dopo la vittoria contro il Milan, ieri gli uomini di Palladino hanno fornito risposte assai incoraggianti. I viola sono scesi in campo a Lecce con la pazienza della grande squadra, consapevoli della maggiore qualità, aspettando il momento giusto per colpire. Non era scontato visto che i viola non avevano ancora vinto in trasferta e visto che era indispensabile dare continuità. Tante conferme, la festa del gol, la classifica: il bicchiere è pieno di buone notizie.

[...] A Lecce è stata anche la vittoria degli altri, di quelli che fino ad ora non erano riusciti a prendersi la copertina. Da Cataldi a Colpani, da Bove alla coppia Comuzzo-Ranieri, fino ai redivivi Beltran e Parisi. [...] Miglior modo per approcciarsi a questo intenso ciclo di partite i viola non potevano trovarlo. Se quello viola era stato raccontato come un cantiere, le fondamenta che si iniziano a vedere appaiono ben salde. Domenica a Firenze contro la Roma un altro test importante, ma la Fiorentina contro Lazio e Milan ha già dimostrato di sapere come fare".