COR. SPORT, Palladino non rischia, ma tutti sotto esame

Da dove riparte la Fiorentina? Il Corriere dello Sport fa il punto del momento viola. Due elementi oggettivi, perché da lì si parte. Il primo: la Viola ha conquistato soltanto un punto nelle ultime cinque partite. Il secondo: «Ho sentito il presidente Commisso e mi ha pregato di dirvi che il gruppo è unito. Con il tecnico non c'è nessun problema e non abbiamo contattato nessun altro allenatore». Parole di Alessandro Ferrari, direttore generale viola, ieri mattina, per allontanare certi pensieri, anzi per cancellarli.



Ciò non toglie un dato di fatto, scrive il Corriere.

La Fiorentina è sotto esame, Palladino - che della Fiorentina è il tecnico - è sotto esame, lui più dei suoi calciatori deputato a prendersi onori quando le cose vanno bene e oneri quando vanno meno bene. «Il nostro allenatore - ha aggiunto ancora Ferrari - aveva detto di tenere i complimenti per i momenti difficili, bene questo è uno di quei momenti e noi ne usciremo con l’allenatore, con il lavoro e anche con i giocatori che andremo a prendere in questo mercato». Ogni partita per la squadra viola adesso sarà comunque potenzialmente decisiva. Esame - appunto - la sfida contro il Torino domenica al Franchi. E poi quello di domenica 26 contro la Lazio all’Olimpico. Due gare che assumono le sembianze di vere e proprie riprove sul piano della volontà sbandierata in primis da Palladino e poi dal club: c’è il comune obiettivo di voler dare un corso differente alle cose e tornare al ritmo che si era raggiunto tra ottobre e novembre.