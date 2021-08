COR. SPORT, No offerte significative per Vlahovic

Il Corriere dello Sport tiene a sottolineare che ad oggi, per quanto ci possa essere stato un pour parler tra l'agente di Vlahovic con Tottenham ed Inter, la Fiorentina non ha ricevuto offerte significative per l'attaccante. Commisso ha dato ordine di "difendere" il serbo a tutti i costi e anche in caso di proposta di fronte alla quale non puoi far finta di niente, il presidente viola senza clausole di sorta avrebbe comunque l'ultima parola. Per poter rispedirla al mittente.