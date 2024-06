COR. SPORT, L'empatia è la chiave d'accesso di Palladino

FirenzeViola.it

Secondo il Corriere dello Sport l'empatia è la chiave d’accesso scelta da Raffaele Palladino per entrare nel mondo viola e c’è da dire che il primo tentativo fatto ieri durante la presentazione gli è riuscito subito come sperava e voleva. Empatia con la società, con i calciatori e con i tifosi. Tutto il resto, per trasformarla in successi e consensi, verrà da ora in avanti. Il modo per riuscirci, Palladino l’ha già in mente: andando in controtendenza (tattica) rispetto al passato, però intelligentemente non troppo.