COR. SPORT, Jack & Nico i due talismani viola

Nicolas Gonzalez e Giacomo Bonaventura: mattatori dell'ultimo successo viola col Bologna ma non solo. Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio ai due top player della Fiorentina ed al loro peso nella squadra di Vincenzo Italiano. 11 reti in due, 6 di Gonzalez e 5 di Bonaventura, per un'incidenza del 55% sui gol di squadra in campionato.

Ma c'è di più: quando Bonaventura o Gonzalez sono finiti nel tabellino marcatori, i viola non hanno mai perso, mentre quando entrambi sono riusciti a segnare (alla prima giornata con il Genoa, l’8 ottobre a Napoli e due giorni fa con il Bologna), la squadra di Italiano ha sempre vinto. Non solo leader tecnici e morali del gruppo, Jack e Nico sono anche veri e propri talismani della Fiorentina.