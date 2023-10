COR.FIO., Vittoria-allenamento. Viola, cappotto d'Europa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ci fosse stato l’infortunio di Kayode, sarebbe stata una serata perfetta, afferma il Corriere Fiorentino sulla vittoria dei viola in Conference col Cukaricki. Una prestazione con i titolarissimi tenuti a riposo, i primi squilli di Beltran, i gol degli esterni. Tanti sorrisi insomma, rovinati solo dalle lacrime del classe 2004.

Una Fiorentina con sette cambi rispetto alla gara con l’Empoli, con il recuperato Ikoné e (soprattutto) con Beltran. E il tema principale era capire se dall’argentino, così come da Maxime Lopez, sarebbe finalmente arrivata una risposta forte. Chiesto, e fatto, in dieci minuti l’ex River schiaffa dentro due reti, a dimostrazione pratica di quanto sia il suo potenziale.

Poi, il rosso ai serbi per un'entrata proprio su Beltran, fa diventare il match un allenamento. Buono per mettere minuti nelle gambe, per sbloccare anche Sottil, per ritrovare gol, vittoria e sorrisi, e per iniziare a sistemare la classifica del girone. Purtroppo però, restano le lacrime di Kayode, sperando che il guaio non sia troppo serio.