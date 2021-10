COR.FIO., Sfida a viso aperto nel segno di Vlahovic

Sulle pagine odierne de ll Corriere Fiorentino viene analizzata la situazione in casa viola nel giorno del big match contro il Napoli: come spiega il quotidiano, la lezione imparata nel ko contro l'Inter è stata assimilata in fretta perché a Udine la Fiorentina ha saputo cambiare volto snaturando il modulo iniziale. Adesso serve continuità nel percorso di crescita, senza che fattori esterni influenzino il gruppo. Per questo mister Italiano ieri ha scelto di essere subito chiaro sulla vicenda Vlahovic, che ha monopolizzato l'attenzione dopo le dichiarazioni di Commisso in settimana: "Nessuno deve minare l'entusiasmo di questo gruppo" ha sentenziato l'allenatore, che contro la squadra capolista è pronto a giocarsi una gara a viso aperto.