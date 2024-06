COR.FIO., Quante operazioni tra Fiorentina e Juve

FirenzeViola.it

Rivali sugli spalti ma propense ad imbastire trattative di mercato, tanto da averne registrate addirittura cinque in quattro anni: questa è la storia recente tra Fiorentina e Juventus. Come ricorda il Corriere Fiorentino, con l’acquisto di Moise Kean in dirittura d’arrivo per 13 milioni più 5 di bonus, si va a consolidare una tradizione di scambi di mercato tra le due società.

Il primo del nuovo decennio fu Chiesa, ceduto nel 2020, al quale nel gennaio del 2022 seguì Vlahovic, due cessioni record per il club di Rocco Commisso che, soprattutto a centrocampo, mise mano al portafoglio e nello stesso anno fece fare il viaggio inverso a Mandragora. Quindi l’operazione Arthur in prestito ed infine quella per l’attaccante nato a Vercelli.