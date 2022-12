COR.FIO., Mediano o trequartista? Jolly Castrovilli

Come già analizzato da FirenzeViola.it nella giornata di ieri, per quanto riguarda Castrovilli, non ci saranno da sciogliere solo i nodi del rinnovo e delle liste, ma bensì ci sarà da prendere anche una decisione definitiva a livello tattico. Trequartista o mediano nel nuovo 4-2-3-1 di Vincenzo Italiano? Come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino, il dilemma non è stato ancora risolto. Perché nella trequarti è dura far fuori uno come Bonaventura, che in quella posizione sta facendo la differenza. E non solo. Per via delle sue caratteristiche, Castrovilli rende al meglio quando ha tanto campo davanti e quindi partendo da una posizione più arretrata, con i suoi strappi, potrebbe regalare ai viola quel cambio di passo che molto spesso è mancato. Toccherebbe ad Amrabat, che da questo punto di vista è una garanzia assoluta, dargli copertura. E nel primo rientro in campo dopo 8 mesi, nell'ultima amichevole contro il Lugano, il numero dieci ha giocato proprio da secondo mediano.