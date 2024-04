COR.FIO., La Viola paga il conto: è emergenza all'Arechi

FirenzeViola.it

Dura è la vita di chi da un anno e mezzo corre su tutti i fronti. Apre così l’edizione odierna del Corriere Fiorentino, sottolineando come l’impegno di giovedì sera contro il Viktoria Plzen, match numero 107 in un anno e mezzo, abbia presentato il conto. Per questo motivo, nella sfida a domicilio alla Salernitana di questo pomeriggio, Italiano sarà in totale emergenza. Sono cinque infatti, i giocatori rimasti a casa: Nico Gonzalez, Beltran, Belotti, Bonaventura e Nzola. E se per l’ex attaccante dello Spezia si parla sempre di motivi personali, tutti gli altri sono alle prese con infortuni o acciacchi più o meno pesanti.

Solo di Nico si può parlare di gestione, mentre Beltran e Jack sono reduci dai rispettivi problemi alla caviglia. Per quanto riguarda Belotti, il Gallo giovedì ha giocato nonostante un fastidiosissimo risentimento muscolare, e per questo, scrive il quotidiano, va monitorato con grandissima attenzione. Oggi pomeriggio, dunque, spazio a diverse seconde linee anche se, chiosa il giornale, qualcuno come Ranieri e Kouamé sarà costretto agli straordinari.