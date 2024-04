COR.FIO., L'opinione: ottavo posto alla portata. In Coppa...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino è possibile leggere questa mattina un editoriale a firma di Ernesto Poesio che dà la sua lettura sulla vittoria della Fiorentina ieri a Salerno. Ecco il pensiero della firma: "Sarebbe stato un delitto sportivo non conquistare i tre punti a Salerno contro una squadra del tutto priva di motivazioni e condannata ormai da mesi alla retrocessione. Perché nella corsa che caratterizza l’ultimo vagone per l’Europa la giornata è stata favorevole alla Fiorentina con l’inaspettata sconfitta del Napoli e il pareggio del Torino. Una lotta per l’ottavo posto in cui i viola possono ancora sperare nonostante ieri non siano mancate le difficoltà di costruzione e di finalizzazione. Ma ciò che contava ieri erano i tre punti cercando di risparmiare le forze e recuperando gli acciaccati in vista della semifinale di ritorno a Bergamo contro l’Atalanta.

Ed è lì il pensiero di tifosi e squadra è proiettato già da giorni. La scorsa stagione i viola dimostrarono nelle fase finali delle coppe di saper reggere davanti agli assalti degli avversari per poi ribattere magari sfruttando il contropiede. Ed è questo spirito che la Fiorentina dovrà mettere in campo per arginare un’Atalanta che nel frattempo ha conquistato ancora più consapevolezza e che vorrà rifarsi della brutta gara di andata".