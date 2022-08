COR. FIO., L'opinione: "Applausi ma difesa debole"

Il collega Sandro Picchi ha scritto un fondo sul Corriere Fiorentino relativo alla gara di ieri: “La prima volta in Europa della Fiorentina di Italiano strappa applausi (per il gioco e la volontà di imporsi fin da subito), ma lascia anche qualche fastidioso dubbio su una difesa che ancora una volta non riesce a mantenere inviolata la propria porta. […] Il calendario fitto a cui la Fiorentina andrà incontro in caso di passaggio del turno potrebbe così diventare perfino una risorsa per una squadra che, anche ieri lo ha dimostrato, ha bisogno di giocare partite importanti, per crescere nella gestione della gara e per maturare. Non solo in campo però. Il risultato di ieri con il Twente, potrebbe spingere anche il club a regalare a Italiano quei ritocchi di mercato (la mezzala, un altro esterno e magari un difensore) per alzare ancora il livello di una squadra".