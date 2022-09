COR. FIO., Italiano vuole la finale di Conf. League

Che il viaggio abbia inizio: prima tappa Firenze, l’ultima chissà. Così il Corriere Fiorentino nelle sue pagine odierne a riguardo della Fiorentina e del proprio cammino in Conference League. Come scrive infatti il quotidiano, di certo i viola sognano Praga, dove il prossimo 7 giugno si gioca la finale della competizione europea. Un torneo lungo e faticoso, che mette di fronte avversari scomodi e sconosciuti, con possibili burroni e ostacoli duri da superare. La Fiorentina il primo l’ha già superato, e adesso sogna in grande. È chiaro che non lo dirà mai, almeno non per ora, ma nella sua testa, Italiano ha l’obiettivo di arrivare in fondo. Impresa ardua ma non impossibile, il cammino comincia stasera contro il Riga.