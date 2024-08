COR.FIO., Ikoné attende dalla Premier. Brekalo e Sabiri...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il Corriere Fiorentino, trattando il mercato della Fiorentina, sposta l'attenzione non solo sulle entrate ma anche sulle uscite. A tal proposito, il quotidiano evidenzia come Jonathan Ikoné sia in attesa di novità dall’Inghilterra, dove Wolverhampton e Leicester hanno chiesto informazioni. Mentre Brekalo, Sabiri e Infantino attendono soluzioni alternative alla maglia viola. L’attenzione del mercato però si sposta anche su eventuali offerte last minute come quelle arrivate per Amrabat e Kayode.

Sul marocchino il pressing del Fenerbahce sembra vicino alla buona riuscita, mentre sull'esterno classe 2004 è il Brentford a non aver ancora chiuso la pista, anzi: la prima offerta da oltre 20 milioni prevedeva un prestito con diritto di riscatto legato a determinate condizioni, mentre un eventuale obbligo potrebbe cambiare le carte in tavola, anche se l’addio di Kayode obbligherebbe a cercare un nuovo profilo per la fascia destra. Nessuna novità invece sul fronte attacco, dove manca un'alternativa a Moise Kean.