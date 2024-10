COR.FIO., Gudmundsson, il punto e gli infortuni precedenti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Albert Gudmundsson fuori per un mese? Lo scrive il Corriere Fiorentino: la sua partita di Lecce è durata appena 5 minuti, ma adesso è l’entità del problema a preoccupare la Fiorentina. Quella di ieri doveva essere la giornata utile per capire quanto è grave l’infortunio di Gudmundsson, ma complici i postumi di quanto avvenuto a Lecce lo staff viola ha preferito rimandare a mercoledì gli accertamenti del caso. La sensazione che l’islandese sia alle prese con una lesione muscolare, scrive il Corriere, resta: in quel caso lo stop sarebbe di almeno 4 settimane.

Il quotidiano locale fa poi il punto sui problemi fisici pregressi dell'islandese: se fino a oggi Gudmundsson non aveva dovuto fare troppo i conti con gli infortuni (esclusa la stagione 2019-20 in cui a causa di un infortunio alla caviglia restò fuori 154 giorni saltando 32 partite tra Az Alkmaar e nazionale), con quello di domenica l’islandese ha già superato i suoi precedenti stop visto che l’anno scorso, a Genova, era rimasto fuori soltanto per 17 giorni (saltando 3 partite) per un altro problema al polpaccio, mentre nei due anni precedenti era stata soltanto una la partita saltata per problemi fisici.