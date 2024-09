COR.FIO., Dietro cambiano gli uomini ma non il risultato

FirenzeViola.it

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino si sofferma sul principale problema mostrato dalla Fiorentina in questo avvio di stagione: la difesa. Sono già sette i gol subiti da Terracciano e De Gea nelle prime cinque gare dell'anno. Troppi, variegati, inaspettati, che riflettano le difficoltà della retroguardia nel passaggio dalla difesa a 4 ad una linea a 3. Soltanto contro il Venezia i viola sono riusciti a mantenere la propria porta inviolata, nonostante un inizio di campionato tutt'altro che proibitivo, che li ha visti di fronte a due neopromosse, il non irresistibile Puskas Akademia e il Monza, nonostante la squadra di Nesta venisse da tre gare senza aver trovato la via del gol.

Palladino, sottolinea il quotidiano, ha provato anche a cercare una soluzione cambiando interpreti: da Quarta, Pongracic e Comuzzo al debutto a Parma, a Quarta, Pongracic, Ranieri in Conference League, fino al match di ieri con Comuzzo, Ranieri e Biraghi. Cambiati gli uomini ma non il risultato. I primi quindici giorni di stagione parlano da sé: i nuovi concetti difensivi non sono ancora stati totalmente assimilati. Rivoluzione fa rima con evoluzione, anche se sul campo, per il momento, non si è ancora notato.