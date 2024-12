COR.FIO., Come inciderà l'investimento di Rocco sul Franchi?

FirenzeViola.it

Se la Fiorentina aveva mandato al Comune di Firenze una lettera riguardo alla possibilità, in caso di delucidazioni concrete sul progetto, di project financing, la Sindaca Sara Funaro ha risposto tendendo la mano al club viola. Il Corriere Fiorentino oggi in edicola analizza, nel caso in cui Rocco Commisso decidesse di investire sul Franchi, le opere che il patron viola potrebbe finanziare. Con i soli fondi pubblici Palazzo Vecchio sarebbe in grado di costruire le nuove curve, di coprire la nuova Fiesole, di rifare i bagni e ammodernare il settore di Tribuna. Restano infatti senza risorse la riqualificazione, gli interrati e la copertura della Maratona, la copertura della Ferrovia, gli skybox lato Maratona, le aree commerciali, l'auditorium.

Al netto di possibili provenienti dallo stato per la candidatura di Firenze per Euro2032, i fondi di Commisso diventerebbero decisivi per il completamento dell'opera progettata da Arup e per accorciare i tempi dei lavori. Per dare un'accelerata ancora maggiore, rispetto al termine ad oggi fissato per il 2029, la società viola sarebbe disposta a lasciare il Franchi per le partite casalinghe tra la fine di una stagione e l'inizio di un'altra. Per tutto questo Commisso chiede la concessione ad uso futuro del nuovo Franchi. Vedremo come andranno avanti le trattative.