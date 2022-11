GOVERNO, Aiuti al calcio per i debiti: ACF contraria

Il 15 dicembre scadono i termini per il versamento dei 480 milioni di euro che diverse squadre italiane di Serie A, B e C devono al fisco italiano ma, vista la situazione dell'economia e considerando che molti club non avrebbero le risorse necessarie per adempiere ai propri compiti, il governo italiano è pronto a tendere la mano al movimento calcio. Stando a quanto ripotta Repubblica, è in arrivo un emendamento al Decreto Aiuti Ter per evitare il collasso del sistema, di fatto questo differimento avrà l'effetto di rateizzare il debito in cinque anni.

Una scelta quasi obbligata per evitare di sottoscrivere nuovi debiti o nuovi aumenti di capitale da parte di club già in difficoltà, che non tutti vedono di buon occhio. Almeno un club - riporta il quotidiano - è la Fiorentina, che avrebbe espresso perplessità: secondo i viola, chi rispetta le regole verrebbe penalizzato da questo salvagente in direzione di chi ha speso più di quanto poteva permettersi.