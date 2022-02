GAZZETTA, Si sfidano le due cooperative del gol

Sarà la sfida tra le due cooperative del gol oggi tra Fiorentina e Atalanta, sottolinea La Gazzetta dello Sport. Al Franchi si affrontano le squadre che hanno mandato in gol più giocatori in Italia: 17 la Dea, 16 la Viola. Un plus in assoluto ma tanto più ora che i rispettivi fronti offensivi sono cambiati viste le assenze di Vlahovic, andato alla Juventus, e Zapata-Muriel, entrambi spesso out per infortunio.

Fare della sua squadra una cooperativa del gol non è una novità per Gasperini, ma se ci si aggiungono anche le reti di Boga e Djimsiti in Coppa, i 19 marcatori diversi sono un record nella sua gestione. Quello della Fiorentina è invece dovuto al fatto che Italiano cambia in continuazione la sua squadra.