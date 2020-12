GAZZETTA, Il legame tra Pirlo e Prandelli

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, mette a confronto le figure di Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, e il viola Cesare Prandelli. Entrambi bresciani, i due si stimano e sono amici: si sono rivolti reciprocamente solo belle parole a poche ore dalla gara si stasera. Così come è facile immaginare uno sguardo complice tra i due prima del fischio d’inizio. Solo uno sguardo perché di questi tempi è vietato abbracciarsi. Se Pirlo sembr aver trovato una quadra ben definita per la sua Juventus, per Prandelli il discorso è diverso. L'ex CT della Nazionale non vince una partita in Serie A dal 19 marzo 2019. Quel giorno, da allenatore del Genoa, inflisse la prima sconfitta stagione alla squadra bianconera di Allegri. Con un sorprendente 3 a 2. Il cerchio si potrebbe chiudere oggi allo Juventus Stadium. Dalla Juve, alla Juve.