GAZZETTA, Come cambia il calcio in tv con DAZN

Cosa comporterà la cessione dei diritti televisivi del prossimo triennio a DAZN? Prova a spiegarlo La Gazzetta dello Sport. Non servirà un decoder per assistere allegare del campionato, ma basterà l'APP per poter vedere il calcio attraverso tv, telefoni, computer, tablet o perfino console di gioco. Un unico abbonamento sarà valido per sei dispositivi differenti, e massimo due collegati contemporaneamente sullo stesso evento. Costerà tra i 30 e i 35 euro e non saranno possibili acquisti per le partite singole. Basteranno 8 megabit per secondo per vedere correttamente la partita, senza blocchi o ritardi. Non cambieranno gli orari delle partite e infine è allo studio un progetto editoriale ampio e strutturato, che potrebbe prevedere eventi che accompagneranno le partite prima e dopo.