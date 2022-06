GAZZETTA, Bellanova è il preferito ma il Cagliari...

Acquisti mirati, di qualità, possibilmente in fase propulsiva di carriera. In questa ottica si inserisce il pressing viola per il laterale destro del Cagliari Raoul Bellanova. Il giocatore, cresciuto nelle giovanili del Milan, è stato recentemente riscattato dal club di Giulini (era di proprietà del Bordeaux) ed è uno dei pezzi pregiati della squadra. I viola lo hanno seguito a lungo decidendo di provare a portare a Firenze un elemento importante anche dell’Under 21 azzurra ed offrendo la maglia da titolare di una squadra in decisa crescita. La Fiorentina non è certo l’unica che ha messo Bellanova nel mirino, anzi: diversi grandi club si sono affacciati alla porta del Cagliari. La possibilità però di essere protagonista assoluto, con un posto subito da titolare, piace ad un ragazzo che a 22 anni pensa soprattutto a giocare il più possibile. Le richieste iniziali del Cagliari, vicine ai 20 milioni di euro, hanno spaventato, ma non certo fatto indietreggiare i viola che forti dell’interesse del ragazzo proveranno a far abbassare il prezzo del cartellino. Tecnicamente nel gioco di Italiano Bellanova si sposerebbe alla grande. Anche ieri sera Bellanova ha parlato con il proprio agente facendo il punto della situazione.