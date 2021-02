GAZZETTA, Astori senza pace. Domani l'udienza

Il dolore per la scomparsa di Davide Astori non passerà mai, sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport che prova a ricostruire quanto sta accadendo in questi giorni in merito alla questione se la morte del capitano della Fiorentina potesse essere evitata oppure no. Nei giorni scorsi è stata depositata la "superperizia" disposta dal gup Angelo Antonio Pezzuti e svolta dal medico legale Gian Luca Bruno e dal professor Fiorenzo Gaita, secondo la quale è vero che le aritmie cardiache rilevate nei controlli di routine avrebbero consigliato esami più approfonditi come l’holter cardiaco, ma anche che questo esame difficilmente avrebbe potuto rilevare la cardiomiopatia aritmogena biventricolare di cui soffriva il capitano viola. Diverse erano le conclusioni del professor Domenico Corrado di Padova, secondo cui se Astori fosse stato sottoposto a esami più approfonditi, come avrebbero suggerito le aritmie rilevate nei controlli di routine, sarebbe stato possibile salvargli la vita. La compagna Francesca Fioretti ieri si è lasciata andare in un lungo post su Instagram, annunciando la sua presenza all'udienza in programma domani a Firenze: forse proprio lì si potrà trovare la verità giudiziaria sulla morte di Astori.