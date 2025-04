Gazzetta: "Alti e bassi, ma la Fiorentina di Palladino è in linea con gli obiettivi"

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul momento della Fiorentina guidata da Raffaele Palladino, tra ambizioni europee e un traguardo personale in arrivo: giovedì prossimo, giorno del ritorno dei quarti di Conference League contro il Celje, l’allenatore viola compirà 41 anni.

La sua carriera in panchina è già stata ricca di episodi forti, a partire dall’esordio improvviso alla guida del Monza in Serie A, fino alle imprese come la doppia salvezza conquistata in Brianza e le recenti vittorie nette contro Inter e Juventus.

In questa stagione, la Fiorentina ha alternato momenti brillanti a passaggi a vuoto, ma il bilancio complessivo è ritenuto positivo e in linea con le aspettative del club: i viola sono ancora in corsa per un posto nelle coppe europee del 2025-26 e si giocano l’accesso alla semifinale di Conference League, una competizione che ha lasciato l’amaro in bocca per due finali perse sotto la guida di Italiano.

Ora tocca a Palladino provare a completare l’opera.