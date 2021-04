GALANTI, Accusato di omicidio colposo: la difesa

Nella giornata di ieri si è svolta a Firenze l'udienza sul caso relativo alla morte di Davide Astori: il pm Antonino Nastasi ha chiesto una condanna di un anno e sei mesi per il prof. Giorgio Galanti, accusato di omicidio colposo. Nastasi ha parlato di "errore diagnostico" e "mancanza di approfonditi accertamenti e dell'holter cardiaco" da parte dell'ex direttore del centro di medicina dello sport di Careggi ed ex consulente sportivo della Fiorentina, tuttavia l'avvocato Sigfrido Fenyes ha replicato in sua difesa con la perizia dei consulenti del gip, Antonio Pezzutti, ridimensionando la centralità del ruolo dell’holter che non avrebbe riscontrato il "granding" della malattia di Astori in modo così scontato per via della variabilità delle aritmie del capitano viola.