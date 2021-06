FRANCHI, Viola attende il bando. Modello Besiktas

Ieri è stata resa nota la pubblicazione del bando del nuovo Franchi, in programma il prossimo 16 giugno. Da Palazzo Vecchio e dal sindaco Dario Nardella nessuna anticipazione sui contenuti. Il bando dovrebbe restare aperto sei mesi. Per adesso le uniche certezze sono i paletti posti dallo Stato sul Franchi: non si possono abbattere le curve, ma costruirne di nuove all’interno, avvicinandole così al campo di gioco, i sottocurva possono essere chiusi per realizzare spazi commerciali, lo stadio potrà essere coperto. E i tempi, dato che le opere realizzate con i fondi del Recovery plan (95 milioni) vanno completate entro il 2026. La Fiorentina dovrà attendere il bando prima di dare un giudizio e di decidere se e come seguire la partita. Capire per quanto tempo dovrà giocare lontano dal Campo di Marte a causa dei cantieri, prima di tornarvi a meno di non lanciare davvero l’opzione stadio nuovo a Campi Bisenzio. Nardella, negli scorsi giorni, ha visitato il Vodafone Park, lo stadio del Besiktas, che potrebbe essere preso come modello. Lo scrive il Corriere Fiorentino.