FRANCHI, Contro il Napoli si va verso il tutto esaurito

Da un big match a un big match, questo è ciò che accomuna la fine e l’inizio del nuovo anno in casa Fiorentina. Sì, perché sabato prossimo alle 18:00 arriva il Napoli capolista, che proverà a dare continuità alla forma di quest’ultimo mese. Per la grande occasione, il Franchi va verso il tutto esaurito. Dopo il match contro i partenopei, la squadra gigliata avrà finalmente una settimana abbondante di riposo, tornando alla carica il 13 gennaio contro il Monza per il primo match di Palladino da avversario nel suo vecchio stadio. A riportarlo è La Nazione.