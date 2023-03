FRANCHI, Con i lavori sconti già previsti per i viola

FirenzeViola.it

Come riportato da Repubblica sono previsti degli sconti nei prossimi mesi per quanto concerne il canone del Franchi per la Fiorentina. Uno sconto che verrà effettuato per i primi cinque mesi del 2024, quelli in cui si giocherà senza curva Ferrovia, e uno sconto anche già nel 2023, qualora sia restituito al Comune il centro sportivo Davide Astori. La notizia di una squadra in trasferta per due anni non è un fulmine a ciel sereno lanciato dal sindaco Nardella, ma parte di un percorso condiviso con la Fiorentina in cui i dirigenti viola. Secondo il quotidiano per la Fiorentina è prevista la possibilità di una riduzione del canone ordinario già nel 2023, qualora i viola restituiscano al Comune i campini. La cifra è di circa 550 mila euro a semestre e ovviamente tutto è legato all’inaugurazione del Viola Park. Saranno invece sicuramente previsti per la Fiorentina ristori nei primi cinque mesi del 2024, quelli in cui i lavori e i cantieri impatteranno con l’ultima parte del campionato da giocare al Franchi. Con la chiusura della curva ferrovia, settore meno redditizio dello stadio, infatti, il canone sarà fortemente ridotto.