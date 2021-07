FORMIGLI, Ho un debole per Chiesa visto il passato

"La vedrò ad Atene, ma la vedrò". Corrado Formigli, il conduttore di Piazza Pulita, su La7 si occupa solitamente di politica, ma è pure un vero tifoso della Fiorentina, ma in questo momento vede solo azzurro. "Le partite finora le ho viste con mio padre che ha 90 anni e con mio figlio Giorgio che ne ha 7. Spero che Giorgio diventi un tifoso viola. Ma per ora va bene la Nazionale. Il menu è quello classico, fantozziano: una pizza con la birra". Oggi dovrà rinunciare al rito di padre e figlio. "Parto per una vacanza in Grecia con mia moglie. Ma seguirò con attenzione la partita comunque. Chiaro che ho un debole per Chiesa, visto il suo passato, sta facendo molto bene".